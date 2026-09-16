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Cultura

Netflix investe em série cristã com Isabelle Drummond protagonista

‘Deixa Nevar’ é baseada no sucesso literário de Camila Antunes

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 18h28
Mulher de cabelos castanhos ondulados, camisa polo amarela e calça branca, sentada com os pés sobre uma mesa de madeira. Ela usa botas pretas de salto alto, e ao seu lado há um notebook dourado, uma caneca preta e livros. O fundo é uma parede com estampa geométrica em tons de vinho e bege
Isabelle Drummond  (Julia Mataruna / Netflix/Divulgação)
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A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 16, que Isabelle Drummond será a protagonista de Deixa Nevar, nova série baseada no sucesso literário de Camila Antunes, que conquistou o posto de best-seller de ficção cristã nacional.

“Estou muito feliz com esse projeto. É um romance de uma autora que já tem um público muito fiel e isso também traz uma expectativa muito gostosa. Além disso, marca uma nova jornada na minha carreira, agora com a Netflix, e em um formato que eu sempre tive vontade de explorar. Estou muito animada com esse novo desafio e com a sensação de que vai ser um conteúdo muito especial”, diz Drummond.

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Na trama, Vânia (Isabelle) é uma designer de joias que foge de um trauma por meio de excessos até que um encontro inesperado muda sua vida para sempre. O roteiro dos episódios é assinado por Thereza Falcão e a direção geral é de Thiago Teitelroit.

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