Netflix entra na guerra ao suspender produção de séries russas

A guerra cultural contra a Rússia ganhou mais um aliado de peso nessa quarta-feira, 2: segundo anunciado pela Variety, a Netflix suspendeu todos os projetos futuros em parceria com o país. No total, a plataforma de streaming tinha quatro produções originais russas encaminhadas, incluindo o thriller criminal Zato, série dirigida por Darya Zhuk que se passa na década de 1990 e foi interrompida na fase de filmagens.

Além de Zato, outra série original do país do ditador Vladimir Putin, ainda sem título, foi suspensa a apenas um dia do encerramento das gravações, e outros dois projetos estão sem data de estreia, incluindo o drama Anna K, uma releitura contemporânea de Anna Karenina, romance clássico de Leo Tolstoi – e que seria a primeira produção original russa da plataforma.

A decisão vem depois que a empresa desafiou a Rússia, no início da semana, se recusando a exibir em sua plataforma vinte canais oficiais da televisão local, incluindo o Channel One, que tem uma relação estreita com o governo Putin. “Dada a atual situação, nós não temos nenhum plano de adicionar esses canais ao nosso serviço”, disse um porta-voz do streaming.