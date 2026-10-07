Netflix divulga trailer de Vicentina Pede Desculpas, novo filme do diretor de Marte Um

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 7, o trailer oficial de Vicentina Pede Desculpas, novo filme de Gabriel Martins, diretor de Marte Um. Estrelado por Rejane Faria, o longa acompanha uma professora aposentada de 75 anos que, depois de perder o filho em um acidente de ônibus — em que ele era o motorista do veículo –, decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas em nome dele.

Confira o trailer:

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No filme, Vicentina é tomada pelo luto e pela necessidade de compreender o que aconteceu. O acidente, que mata Wesley (Renato Novaes) e diversos passageiros ganha repercussão nos noticiários e levanta questionamentos sobre a responsabilidade do filho da protagonista pela tragédia. Diante das dúvidas, ela parte em busca das pessoas afetadas pelo episódio.

Os encontros colocam Vicentina diante de diferentes relatos sobre o acidente e revelam as consequências deixadas pela tragédia na vida das famílias. Enquanto tenta reconstruir os últimos momentos do filho, a aposentada também precisa confrontar a própria culpa e encontrar uma forma de continuar vivendo.

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Fruto de uma parceria entre a produtora Filmes de Plástico e a Netflix, Vicentina Pede Desculpas tem no elenco, além de Rejane Faria e Renato Novaes, Flávio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo e Thalma de Freitas. O longa passou pela 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) e pela competição oficial do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián.

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Escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Prêmio Goya 2027, o filme agora será exibido no país dentro da mostra competitiva da 28ª edição do Festival do Rio. Vicentina Pede Desculpas estreia no festival nesta sexta-feira, 9, chega a cinemas selecionados em 5 de novembro e fica disponível na Netflix a partir de 20 de novembro.

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