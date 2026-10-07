Netflix divulga trailer de Vicentina Pede Desculpas, novo filme do diretor de Marte Um
Rejane Faria interpreta professora aposentada que procura famílias das vítimas de um acidente para pedir desculpas em nome do filho no longa de Gabriel Martins
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 7, o trailer oficial de Vicentina Pede Desculpas, novo filme de Gabriel Martins, diretor de Marte Um. Estrelado por Rejane Faria, o longa acompanha uma professora aposentada de 75 anos que, depois de perder o filho em um acidente de ônibus — em que ele era o motorista do veículo –, decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas em nome dele.
Confira o trailer:
No filme, Vicentina é tomada pelo luto e pela necessidade de compreender o que aconteceu. O acidente, que mata Wesley (Renato Novaes) e diversos passageiros ganha repercussão nos noticiários e levanta questionamentos sobre a responsabilidade do filho da protagonista pela tragédia. Diante das dúvidas, ela parte em busca das pessoas afetadas pelo episódio.
Os encontros colocam Vicentina diante de diferentes relatos sobre o acidente e revelam as consequências deixadas pela tragédia na vida das famílias. Enquanto tenta reconstruir os últimos momentos do filho, a aposentada também precisa confrontar a própria culpa e encontrar uma forma de continuar vivendo.
Fruto de uma parceria entre a produtora Filmes de Plástico e a Netflix, Vicentina Pede Desculpas tem no elenco, além de Rejane Faria e Renato Novaes, Flávio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo e Thalma de Freitas. O longa passou pela 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) e pela competição oficial do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián.
Escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Prêmio Goya 2027, o filme agora será exibido no país dentro da mostra competitiva da 28ª edição do Festival do Rio. Vicentina Pede Desculpas estreia no festival nesta sexta-feira, 9, chega a cinemas selecionados em 5 de novembro e fica disponível na Netflix a partir de 20 de novembro.
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