Netflix divulga teaser de versão sul-coreana de ‘La Casa de Papel’

Enquanto a sul-coreana Round 6 ocupa o posto de série de maior audiência da história da Netflix, a espanhola La Casa de Papel chegou na terceira posição, mostrando a força das produções em língua não-inglesa na plataforma – entre as duas, no segundo lugar, está Bridgerton e seu elenco de sotaque britânico. A força das produções da Coreia do Sul levou a Netflix a investir pesado na região: este ano serão lançados na plataforma 25 títulos do país asiático. Entre eles está a adaptação sul-coreana de La Casa de Papel, que ganhou seu primeiro teaser. Ao que tudo indica, a trama será fiel à original, mas deve adicionar um tempero local típico da península.

O primeiro destes novos títulos a ser lançado será All of Us Are Dead, série no qual zumbis invadem uma escola, marcada para estrear no dia 28 de janeiro. Um filme de ação, Seoul Vibe, também aparece entre os destaques, e acompanha uma equipe militar nos bastidores das Olimpíadas de Seul em 1988. Em 2021, a Netflix investiu cerca de 500 milhões de dólares em produções sul-coreanas, valor que aqueceu o mercado de produtoras locais. O valor deste ano ainda não foi divulgado.