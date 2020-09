Netflix divulga fotos de princesa Diana e Margaret Thatcher em ‘The Crown’

A Netflix divulgou as primeiras imagens da quarta temporada da série The Crown. Nelas estão as duas personagens mais esperadas da próxima fase: princesa Diana (vivida por Emma Corrin) e a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

ASSINE VEJA Clique e Assine

Diana é apresentada já como uma figura de interesse dos paparazzi, enquanto Thatcher, primeira mulher a assumir o cargo de liderança do parlamento britânico, em 1979, aparece em frente à residência que abriga os primeiros-ministros, na Downing Street número 10. Outras fotos trazem o já conhecido elenco da terceira temporada: Olivia Colman como a rainha Elizabeth II, Tobias Menzies como príncipe Philip e Josh O’Connor como príncipe Charles.

Ao The Hollywood Reporter, Emma Corrin afirmou que os produtores enviaram diversas biografias e filmagens sobre Diana, além de colocá-la em contato com conhecidos da princesa, para que ela se preparasse para o papel.

A quarta temporada, que será ambientada na década de 1980, está marcada para estrear na Netflix em 15 de novembro. A quinta temporada será filmada no ano que vem, e está prevista para 2022, enquanto a sexta, sem previsão, encerrará o popular programa que acompanha a realeza britânica a partir da vida de Elizabeth II.

Em suas duas últimas temporadas, a monarca passará a ser vivida por Imelda Staunton, enquanto Lesley Manville assumirá o papel de princesa Margaret, Jonathan Pryce como príncipe Philip e Elizabeth Debicki como Diana.