Netflix dispensa diretor em meio a onda de demissões

Dan Lin, chefe da divisão de filmes da Netflix, foi demitido nesta segunda-feira, 19, informou a revista americana Variety. Embora surpreendente, a saída de Lin ocorre em meio a uma demissão massiva de funcionários da empresa, com cerca de 1.000 pessoas deixando seus cargos na semana passada.

O executivo deixa o cargo dois anos após ser promovido. Ainda não está claro quem será o substituto de Lin, mas a Variety aponta Mike De Luca e Pam Abdy, ex-integrantes da Warner Bros. Motion Picture, como favoritos para assumir a posição.

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