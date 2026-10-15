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Cultura

Netflix aumenta os preços de todos seus planos de assinatura no Brasil; saiba quanto vai ficar

O reajuste chega a 23,9% e eleva o valor mensal das modalidades com anúncios, Padrão e Premium

Por Ana Rita Fernandes 15 out 2026, 18h38 | Atualizado em 15 out 2026, 19h05
Logo da Netflix
CHONGQING, CHINA - APRIL 14: In this photo illustration, the Netflix logo is displayed on a smartphone screen, with the company's latest stock price performance and candlestick chart visible in the background, reflecting market volatility and investor sentiment on April 14, 2025, in Chongqing, China. Netflix, Inc. is a global streaming entertainment service provider offering subscription-based video content, including original TV series, movies, documentaries, and licensed content. (Photo by Cheng Xin/Getty Images) (Cheng Xin/Getty Images)
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Netflix aumenta os preços de todos seus planos de assinatura no Brasil; saiba quanto vai ficar Priorize VEJA no Google

A Netflix aumentou os preços dos três planos de assinatura disponíveis no Brasil nesta quinta-feira, 15. O reajuste chega a 23,9% e eleva o valor mensal das modalidades com anúncios, Padrão e Premium.

Confira os novos preços:

  • Padrão com anúncios: de R$ 20,90 para R$ 25,90 (alta de 23,9%);
  • Padrão: de R$ 44,90 para R$ 51,90 (alta de 15,6%);
  • Premium: de R$ 59,90 para R$ 71,90 (alta de 20%).

A maior alta percentual foi registrada no plano Padrão com anúncios, que permite assistir a conteúdos em até dois dispositivos simultaneamente, com resolução Full HD. Já o Premium teve o maior aumento em valores absolutos: R$ 12 por mês.

Os novos preços valem imediatamente para quem contratar o serviço a partir desta quinta-feira. Para os assinantes atuais, a cobrança com os valores reajustados será aplicada no próximo ciclo de faturamento, mediante aviso prévio por e-mail.

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O aumento ocorre em meio à notícia de que a empresa planeja demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a aproximadamente 6% de sua força de trabalho global. A informação foi publicada pelo The Wall Street Journal na quarta-feira, 14, e representa a maior rodada de cortes da companhia desde 2022.

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Segundo o jornal, a decisão foi comunicada por e-mail pelos co-CEOs da Netflix, Greg Peters e Ted Sarandos. Os cortes devem atingir principalmente as equipes de produto, tecnologia, recursos humanos e o departamento jurídico.

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O último reajuste dos planos da Netflix no Brasil havia ocorrido em maio de 2024, quando os preços também foram elevados. Na ocasião, a empresa afirmou que os aumentos contribuiriam para ampliar a oferta de filmes e séries disponíveis na plataforma.

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