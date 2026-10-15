Netflix aumenta os preços de todos seus planos de assinatura no Brasil; saiba quanto vai ficar

A Netflix aumentou os preços dos três planos de assinatura disponíveis no Brasil nesta quinta-feira, 15. O reajuste chega a 23,9% e eleva o valor mensal das modalidades com anúncios, Padrão e Premium.

Confira os novos preços:

Padrão com anúncios: de R$ 20,90 para R$ 25,90 (alta de 23,9%);

Padrão: de R$ 44,90 para R$ 51,90 (alta de 15,6%);

Premium: de R$ 59,90 para R$ 71,90 (alta de 20%).

A maior alta percentual foi registrada no plano Padrão com anúncios, que permite assistir a conteúdos em até dois dispositivos simultaneamente, com resolução Full HD. Já o Premium teve o maior aumento em valores absolutos: R$ 12 por mês.

Os novos preços valem imediatamente para quem contratar o serviço a partir desta quinta-feira. Para os assinantes atuais, a cobrança com os valores reajustados será aplicada no próximo ciclo de faturamento, mediante aviso prévio por e-mail.

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O aumento ocorre em meio à notícia de que a empresa planeja demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a aproximadamente 6% de sua força de trabalho global. A informação foi publicada pelo The Wall Street Journal na quarta-feira, 14, e representa a maior rodada de cortes da companhia desde 2022.

Segundo o jornal, a decisão foi comunicada por e-mail pelos co-CEOs da Netflix, Greg Peters e Ted Sarandos. Os cortes devem atingir principalmente as equipes de produto, tecnologia, recursos humanos e o departamento jurídico.

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O último reajuste dos planos da Netflix no Brasil havia ocorrido em maio de 2024, quando os preços também foram elevados. Na ocasião, a empresa afirmou que os aumentos contribuiriam para ampliar a oferta de filmes e séries disponíveis na plataforma.