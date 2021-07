Netflix anuncia reajuste médio de 20% no valor dos planos no Brasil

Se antes da pandemia a Netflix já era um serviço praticamente inescapável na casa da maioria dos brasileiros, no último ano, então, ela se tornou tão corriqueira quanto a luz elétrica e o gás. Tal e qual esses serviços, a assinatura da gigante do streaming agora sofre o impacto da inflação: será reajustada e vai pesar um pouco mais no bolso dos brasileiros. A empresa anunciou hoje que todos os seus planos no Brasil terão um aumento médio de 20% a partir desta quinta-feira, 22. Para os atuais assinantes, os reajustes ocorrerão na próxima fatura. A empresa informou que cada país reajusta em períodos distintos e não há uma política de preços globais. Na Argentina, por exemplo, o valor subiu em fevereiro deste ano e no Brasil as mensalidades não eram aumentadas desde março de 2019.

“Acreditamos que as pessoas tenham mais escolhas do que nunca e estamos comprometidos com a entrega de uma experiência ainda melhor para nossos assinantes. A partir de 22 de julho, reajustaremos nossos preços, que permaneceram os mesmos desde 2019”, avisou a empresa em comunicado oficial.

Os valores dos planos, portanto, ficaram assim:

Plano básico (1 tela): R$ 25,90 – preço anterior de R$ 21,90

Plano padrão (2 telas, qualidade de vídeo em Full HD): R$ 39,90 – preço anterior R$ 32,90

Plano Premium (4 telas, qualidade de vídeo em Ultra HD, HDR, Dolby Atmos): R$ 55,90 – preço anterior R$ 45,90.

Vale lembrar que nunca houve tantas opções de streaming no mercado e concorrentes como Globoplay, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV e até o YouTube têm políticas de preços bastante agressivas.

“Nosso objetivo é simples: oferecer uma ampla variedade das séries e filmes mais populares, escolhidos para você. Assim, independente do seu humor ou gosto, você pode encontrar algo perfeito para assistir, somente na Netflix”, completou a empresa, em comunicado.