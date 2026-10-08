Netflix anuncia novo spin-off de Bridgerton focado na juventude de Violet

A Netflix e a Shondaland vão ampliar o universo de Bridgerton com uma nova minissérie dedicada a Lady Violet, personagem interpretada por Ruth Gemmell na produção principal. Ainda sem título definido, a história será ambientada antes dos acontecimentos da série e mostrará a jovem Violet em um período decisivo de sua vida: quando conheceu e se apaixonou por Edmund Bridgerton, o homem que se tornaria seu marido e pai de seus filhos. O novo spin-off ainda não tem previsão de lançamento.

Muito antes de ocupar o posto de sofisticada matriarca dos Bridgerton, Violet precisou enfrentar as próprias descobertas sobre amor, casamento e as expectativas impostas às mulheres da sociedade aristocrática. A produção pretende explorar justamente essa fase pouco mostrada da personagem, além de apresentar a relação que ajudou a formar a família que se tornou o centro da franquia.

O projeto nasce na esteira do sucesso de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, primeiro spin-off da série e experiência que mostrou o potencial da franquia para contar histórias ambientadas em períodos anteriores aos acontecimentos da trama principal. A produção contou a história da juventude da monarca interpretada por Golda Rosheuvel. Bem antes de virar a rainha, Charlotte (India Amarteifio) foi prometida para o rei George (Corey Mylchreest) e acabou se apaixonando verdadeiramente — enquanto descobria que o amado tinha problemas em segredo.

A nova minissérie também reunirá nomes importantes da equipe criativa de Bridgerton: Shonda Rhimes e Nicholas Nardini serão responsáveis pelo roteiro, além de atuarem como showrunners e produtores executivos. Tom Verica dirigirá a produção e também será produtor executivo, função que dividirá com Betsy Beers.

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A nova história ainda não tem título, elenco completo ou data de estreia anunciados. O projeto, porém, reforça a estratégia da Netflix de expandir Bridgerton para além das histórias centrais da família. A quinta temporada da série principal está em produção em Londres e terá Francesca Bridgerton, vivida por Hannah Dodd, como foco.

Desde sua estreia, em 2020, Bridgerton se consolidou como uma das principais franquias da Netflix. O sucesso ultrapassou a televisão e alcançou áreas como música, moda, literatura e experiências presenciais, transformando a produção em uma marca cultural. Com o novo prelúdio, a plataforma volta a apostar em uma personagem conhecida para revelar um capítulo ainda não explorado de sua trajetória.