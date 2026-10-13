Netflix adquire direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030

Nesta terça-feira, 13, a Netflix anunciou que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 para Espanha e Andorra. O acordo prevê a exibição dos 104 jogos do Mundial, que será sediado na Espanha, Portugal e Marrocos. Os três primeiros jogos do campeonato serão realizados no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, em celebração ao centenário da competição. Por enquanto, o serviço de streaming não será o responsável pela transmissão do torneio masculino no Brasil.

Essa é a primeira vez que a gigante do streaming irá transmitir uma competição internacional masculina de futebol na Espanha. O campeonato será exibido pela emissora pública RTVE. A aquisição dos direitos também inclui a transmissão gratuita de uma partida por dia de jogos sediados na Espanha, por meio de uma emissora nacional de sinal aberto.

A Netflix também detém os direitos de exibição das próximas duas edições da Copa do Mundo Feminina, em 2027, no Brasil, e em 2031 nos Estados Unidos e Canadá.

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