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Cultura

Netflix adquire direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030

Plataforma irá transmitir os 104 jogos do torneio para Espanha e Andorra

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h28
Logo da Netflix
Logo da gigante do streaming Netflix (Cheng Xin/Getty Images)
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Netflix adquire direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 Priorize VEJA no Google

Nesta terça-feira, 13, a Netflix anunciou que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 para Espanha e Andorra. O acordo prevê a exibição dos 104 jogos do Mundial, que será sediado na Espanha, Portugal e Marrocos. Os três primeiros jogos do campeonato serão realizados no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, em celebração ao centenário da competição. Por enquanto, o serviço de streaming não será o responsável pela transmissão do torneio masculino no Brasil.

Essa é a primeira vez que a gigante do streaming irá transmitir uma competição internacional masculina de futebol na Espanha. O campeonato será exibido pela emissora pública RTVE. A aquisição dos direitos também inclui a transmissão gratuita de uma partida por dia de jogos sediados na Espanha, por meio de uma emissora nacional de sinal aberto.

A Netflix também detém os direitos de exibição das próximas duas edições da Copa do Mundo Feminina, em 2027, no Brasil, e em 2031 nos Estados Unidos e Canadá.

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