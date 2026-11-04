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Cultura

Neta de Trump reage a rumores de romance com jogador de futebol americano

Aos 19 anos, Kai Trump é caloura na Universidade de Miami

Por Flávio Monteiro 4 nov 2026, 19h34
Kai, neta de Donald Trump
Kai Trump (Reprodução/Instagram)
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Neta mais velha do presidente americano, Kai Trump reagiu aos rumores de que estaria em um relacionamento com o jogador de futebol americano Jake Weinberg, da Universidade de Miami. Aos 19 anos, a herdeira de Donald Trump disse que só tem uma relação de amizade com o atleta, garantindo que não há nenhum tipo de envolvimento amoroso.

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Os rumores envolvendo Kai e Weinberg ganharam destaque após os dois serem flagrados em um restaurante de Palm Beach, na Flórida. Caloura na Universidade de Miami, a jovem está se destacando ao iniciar uma trajetória no golfe, mas ainda tem tido problemas na vida amorosa. Isso porque a proteção do Serviço Secreto em cima da neta de Trump causa “constrangimentos” em encontros.

“Para ser sincero, é muito estranho quando você sai para um encontro com um cara e eles estão duas mesas atrás de você”, afirmou ela, em uma entrevista ao podcast de Logan Paul. “Eu tento ao máximo não deixar isso me incomodar e acho que aprendi, especialmente ao longo do último ano, a entender que, sim, eles estão me acompanhando, mas também a manter o foco e fingir que eles não estão ali”, completou.

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