Nem os Minions são páreo para ‘Toy Story 5’ nas bilheterias

Minions e Monstros chegou aos cinemas na última quinta-feira, 2, com a missão de entreter crianças e adultos por meio de mais aventuras estapafúrdias das criaturas amarelas que falam uma língua inventada, mas nem o apelo da trupe foi suficiente para desbancar Toy Story 5 da liderança nas bilheterias do Brasil.

Segundo dados da Rentrak, a estreia ficou na segunda posição do ranking, com cerca de 294 850 espectadores e 7,16 milhões de reais arrecadados. Na primeira posição, o filme da Pixar completou sua terceira semana em cartaz com folga, visto por 606 400 brasileiros e tendo embolsado mais 14,5 milhões de reais. Ao todo, a trama sobre brinquedos falantes já tem arrecadação de R$ 87,96 milhões no país.

O terceiro longa protagonizado pelas criaturas amarelas concebidas em Meu Malvado Favorito (2010) ocorre nos anos 1920 e mostra um novo grupo comandado por James, um minion criativo que sonha em ser diretor de cinema durante a transição dos filmes mudos aos falados. Para tal, ele planeja dirigir um enredo de terror, mas com monstros de verdade em vez de atores. Quando as entidades são invocadas, no entanto, a situação logo foge de controle e cabe aos minions salvar o dia.

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A animação foi a única estreia da semana a entrar no ranking dos filmes mais vistos no país. O Top 3 é completado por Supergirl, que tem desempenho fraco e perdeu mais de 61% do público em comparação com sua semana de estreia.

Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Toy Story 5 Minions e Monstros Supergirl Dia D Todo Mundo em Pânico Mestres do Universo Obsessão Backrooms: Um Não-Lugar Quinze Dias Uma Infância Alemã

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