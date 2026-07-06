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Cultura

Nem os Minions são páreo para ‘Toy Story 5’ nas bilheterias

Filme da Pixar continua na liderança em cinemas do Brasil, apesar de concorrentes de peso como as criaturas amarelas

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 11h54 | Atualizado em 6 jul 2026, 11h55
Um Minion amarelo com óculos e macacão jeans segura uma câmera de vídeo antiga, sorrindo. Outros Minions estão ao redor em um cenário industrial com escombros
Imagem de 'Minions e Monstros' (//Divulgação)
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Nem os Minions são páreo para ‘Toy Story 5’ nas bilheterias Priorize VEJA no Google

Minions e Monstros chegou aos cinemas na última quinta-feira, 2, com a missão de entreter crianças e adultos por meio de mais aventuras estapafúrdias das criaturas amarelas que falam uma língua inventada, mas nem o apelo da trupe foi suficiente para desbancar Toy Story 5 da liderança nas bilheterias do Brasil.

Segundo dados da Rentrak, a estreia ficou na segunda posição do ranking, com cerca de 294 850 espectadores e 7,16 milhões de reais arrecadados. Na primeira posição, o filme da Pixar completou sua terceira semana em cartaz com folga, visto por 606 400 brasileiros e tendo embolsado mais 14,5 milhões de reais. Ao todo, a trama sobre brinquedos falantes já tem arrecadação de R$ 87,96 milhões no país.

O terceiro longa protagonizado pelas criaturas amarelas concebidas em Meu Malvado Favorito (2010) ocorre nos anos 1920 e mostra um novo grupo comandado por James, um minion criativo que sonha em ser diretor de cinema durante a transição dos filmes mudos aos falados. Para tal, ele planeja dirigir um enredo de terror, mas com monstros de verdade em vez de atores. Quando as entidades são invocadas, no entanto, a situação logo foge de controle e cabe aos minions salvar o dia.

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A animação foi a única estreia da semana a entrar no ranking dos filmes mais vistos no país. O Top 3 é completado por Supergirl, que tem desempenho fraco e perdeu mais de 61% do público em comparação com sua semana de estreia.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Toy Story 5
  2. Minions e Monstros
  3. Supergirl
  4. Dia D
  5. Todo Mundo em Pânico
  6. Mestres do Universo
  7. Obsessão
  8. Backrooms: Um Não-Lugar
  9. Quinze Dias
  10. Uma Infância Alemã
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