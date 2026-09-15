Nem Ana Castela, nem Gusttavo Lima: o feito inédito de Gustavo Mioto no sertanejo

O cantor Gustavo Mioto está prestes a dar um passo inédito na carreira internacional. O sertanejo será o primeiro brasileiro a integrar o line-up do Stagecoach, considerado o maior festival de música country do mundo, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. O show está marcado para 24 de abril, no mesmo espaço que recebe o Coachella.

A apresentação faz parte da estratégia de internacionalização de Mioto, que assinou contrato com a agência norte-americana WME. O cantor também prepara um álbum voltado ao mercado internacional, com músicas em inglês, entre elas Drunk Side e Last Goodbye. “Vamos levar o Brasil cada vez mais longe, o sertanejo mais longe também”, comemorou o sertanejo em uma publicação nas redes sociais.

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