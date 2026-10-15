Nelson Motta solta o verbo para Jorge Ben Jor, Daniela Mercury, Anitta e Roberto Carlos

Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Nelson Motta, 81 anos, fala o que lhe vem à mente para alguns dos nomes mais emblemáticos do cenário cultural do país – e que atravessam, de alguma forma, sua história. É o quadro “Um nome, uma frase”. Assista.

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Lulu Santos . “Querido. Rei do pop”.

. “Querido. Rei do pop”. Jorge Ben Jor . “Gênio, gênio transformador”.

. “Gênio, gênio transformador”. Marisa Monte . “Diva da música popular.”

. “Diva da música popular.” Daniela Mercury . “Fogo baiano”.

. “Fogo baiano”. Anitta . “Fenômeno altamente transformador”.

. “Fenômeno altamente transformador”. Caetano Veloso . “Gênio popular”

. “Gênio popular” Tim Maia . “Já falei tudo, mas sempre lembro dele com carinho e humor, sempre lembro e rio sozinho. O doidão que mais me faz falta”.

. “Já falei tudo, mas sempre lembro dele com carinho e humor, sempre lembro e rio sozinho. O doidão que mais me faz falta”. Marília Pêra . “Respeito, admiração e saudade”.

. “Respeito, admiração e saudade”. Roberto Carlos. “Ele não gosta de ser chamado assim, mas é o rei”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).