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Cultura

Nelson Motta solta o verbo para Jorge Ben Jor, Daniela Mercury, Anitta e Roberto Carlos

Aos 81 anos, compositor, escritor e produtor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h00
Montagem com quatro celebridades sorrindo: Netinho de Paula de óculos escuros, Anitta com tiara e vestido branco de crochê, Roberto Carlos de camisa azul segurando uma rosa vermelha, e Claudia Raia com brincos coloridos
Jorge Ben Jor, Daniela Mercury, Anitta e Roberto Carlos -  (Montagem/Divulgação)
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Nelson Motta solta o verbo para Jorge Ben Jor, Daniela Mercury, Anitta e Roberto Carlos Priorize VEJA no Google

Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Nelson Motta, 81 anos, fala o que lhe vem à mente para alguns dos nomes mais emblemáticos do cenário cultural do país – e que atravessam, de alguma forma, sua história. É o quadro “Um nome, uma frase”. Assista.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

  • Lulu Santos. “Querido. Rei do pop”.
  • Jorge Ben Jor. “Gênio, gênio transformador”.
  • Marisa Monte. “Diva da música popular.”
  • Daniela Mercury. “Fogo baiano”.
  • Anitta. “Fenômeno altamente transformador”.
  • Caetano Veloso. “Gênio popular”
  • Tim Maia. “Já falei tudo, mas sempre lembro dele com carinho e humor, sempre lembro e rio sozinho. O doidão que mais me faz falta”.
  • Marília Pêra. “Respeito, admiração e saudade”.
  • Roberto Carlos. “Ele não gosta de ser chamado assim, mas é o rei”.
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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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