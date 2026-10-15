Nelson Motta solta o verbo para Jorge Ben Jor, Daniela Mercury, Anitta e Roberto Carlos
Aos 81 anos, compositor, escritor e produtor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE
Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Nelson Motta, 81 anos, fala o que lhe vem à mente para alguns dos nomes mais emblemáticos do cenário cultural do país – e que atravessam, de alguma forma, sua história. É o quadro “Um nome, uma frase”. Assista.
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- Lulu Santos. “Querido. Rei do pop”.
- Jorge Ben Jor. “Gênio, gênio transformador”.
- Marisa Monte. “Diva da música popular.”
- Daniela Mercury. “Fogo baiano”.
- Anitta. “Fenômeno altamente transformador”.
- Caetano Veloso. “Gênio popular”
- Tim Maia. “Já falei tudo, mas sempre lembro dele com carinho e humor, sempre lembro e rio sozinho. O doidão que mais me faz falta”.
- Marília Pêra. “Respeito, admiração e saudade”.
- Roberto Carlos. “Ele não gosta de ser chamado assim, mas é o rei”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).