Nelson Motta fala do namoro à distância com escritora 30 anos mais nova

Nelson Motta, 81 anos, namora há mais de três anos a escritora Pati Pontalti, três décadas mais nova. A relação é à distância – ele de frente para o mar do Leme, na zona sul do Rio; ela em Porto Alegre. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), assim ele explica como mantém viva a paixão:

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“Temos, na verdade, 3 anos e meio juntos, talvez até mais. Ela mora em Porto Alegre, eu no Rio. A gente sabia disso desde o início. E resultou numa relação difícil pela distância, mas saudável, porque a gente só tem o filé mignon. Falei desde o início: ‘que a nossa vida seja eterna enquanto dure, que seja uma sucessão de luas de mel’. E assim tem sido. Vou lá, fico na casa dela, uma casa linda, ela cuida de tudo, não faço nada, fico ali de sultão, é uma maravilha. Quando ela vem para a minha casa no Rio, é meio bagunçada, mas é alegre, é carioca. Em frente à praia, ela se diverte, não faz nada. Ali tem comidinha na boca, levo para passear. A gente fala todo dia no telefone, normal, quero saber da vida dela, ela quer saber da minha, a gente tem muita participação na vida um do outro. Isso gera também um enorme respeito pela privacidade alheia. Ela tem a vida dela lá, eu tenho minha vida aqui. Vê lá se vou me preocupar com o que a Pati está fazendo em Porto Alegre? Pelo amor de Deus. A mulher trabalha, tem o dinheiro dela, filha, casa para cuidar, pode fazer o que quiser. Não quero saber. E ela também”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).