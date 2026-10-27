Neil Young processa Trump pela segunda vez por uso de hit dos anos 1980

O cantor e compositor americano Neil Young formalizou um processo contra o comitê político de Donald Trump pela segunda vez devido a mais um caso do uso não autorizado de sua música Rockin’ in the Free World, originalmente lançada em 1989. O artista reivindica 10 milhões de dólares da organização, que tem utilizado a canção para sonorizar a caminhada do presidente ao púlpito em comícios relacionados às eleições de meio de mandato.

Young havia processado a empresa Donald J Trump for President Inc. pelo mesmo motivo em 2020. O imbróglio foi encerrado com um acordo no qual o republicano prometeu que “jamais” utilizaria a música novamente “sem uma licença ou permissão oficial de Young”.

A nova ação foi protocolada nesta segunda-feira, 26, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. Segundo ela, a associação entre a faixa de Young e a campanha de Trump fez com que o cantor “sofresse danos à sua reputação e à sua marca, em decorrência da implicação de que ele apoia, de alguma forma, Donald J. Trump”.

Young é crítico ferrenho do presidente americano e do Partido Republicano em geral, e acredita que Rockin’ in the Free World seja uma canção avessa aos princípios de tal ala. Para o compositor, a música é “um hino afiado que contrasta as promessas da retórica política americana à dura realidade enfrentada pelos pobres, desabrigados e esquecidos”.

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“As letras ilustram um retrato vívido das ruas — uma mãe que descarta o próprio bebê, adictos desesperados, lixo que se acumula sob a sombra da prosperidade — enquanto o refrão carrega uma ironia brutal, celebrando uma liberdade que claramente não contempla a todos. Em resumo, a canção vai contra tudo que Donald Trump defende”, diz o texto da ação.

O caso cita um comício de 12 de outubro em Ohio, mas afirma que a faixa tem sido reproduzida em múltiplos eventos do partido. Para além do dinheiro, Young também busca uma liminar para impedir novas apresentações públicas.

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