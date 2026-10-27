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Cultura

Neil Young processa Trump pela segunda vez por uso de hit dos anos 1980

"Rockin' in the Free World" já foi utilizada pela equipe de comunicações do republicano no passado, a contragosto do cantor

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h42 | Atualizado em 27 out 2026, 16h30
Músico Neil Young, de cabelos longos e grisalhos, usando boné bege e camisa xadrez azul sobre camiseta escura com folha de bordo branca, tocando gaita em suporte e violão, em palco escuro
O cantor Neil Young (Gary Miller/Getty Images)
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Neil Young processa Trump pela segunda vez por uso de hit dos anos 1980 Priorize VEJA no Google

O cantor e compositor americano Neil Young formalizou um processo contra o comitê político de Donald Trump pela segunda vez devido a mais um caso do uso não autorizado de sua música Rockin’ in the Free World, originalmente lançada em 1989. O artista reivindica 10 milhões de dólares da organização, que tem utilizado a canção para sonorizar a caminhada do presidente ao púlpito em comícios relacionados às eleições de meio de mandato.

Young havia processado a empresa Donald J Trump for President Inc. pelo mesmo motivo em 2020. O imbróglio foi encerrado com um acordo no qual o republicano prometeu que “jamais” utilizaria a música novamente “sem uma licença ou permissão oficial de Young”.

A nova ação foi protocolada nesta segunda-feira, 26, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. Segundo ela, a associação entre a faixa de Young e a campanha de Trump fez com que o cantor “sofresse danos à sua reputação e à sua marca, em decorrência da implicação de que ele apoia, de alguma forma, Donald J. Trump”.

Young é crítico ferrenho do presidente americano e do Partido Republicano em geral, e acredita que Rockin’ in the Free World seja uma canção avessa aos princípios de tal ala. Para o compositor, a música é “um hino afiado que contrasta as promessas da retórica política americana à dura realidade enfrentada pelos pobres, desabrigados e esquecidos”.

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“As letras ilustram um retrato vívido das ruas — uma mãe que descarta o próprio bebê, adictos desesperados, lixo que se acumula sob a sombra da prosperidade — enquanto o refrão carrega uma ironia brutal, celebrando uma liberdade que claramente não contempla a todos. Em resumo, a canção vai contra tudo que Donald Trump defende”, diz o texto da ação.

O caso cita um comício de 12 de outubro em Ohio, mas afirma que a faixa tem sido reproduzida em múltiplos eventos do partido. Para além do dinheiro, Young também busca uma liminar para impedir novas apresentações públicas.

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