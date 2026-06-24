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Cultura

Nego Di é condenado à prisão: entenda crimes e confira a pena

Esta é a segunda condenação do ex-BBB, que já havia sido declarado culpado por causar prejuízo de 5 milhões a clientes de uma loja online em 2025

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h53 | Atualizado em 24 jun 2026, 11h00
Homem negro careca com barba escura, vestindo camisa azul clara, olhando para a direita com a boca levemente aberta, em um ambiente escuro
Nego Di em 2025 (//Reprodução)
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Nego Di é condenado à prisão: entenda crimes e confira a pena Priorize VEJA no Google

O influenciador e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 23, a 14 anos e 6 meses em regime fechado, devido aos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documento falso. Além disso, uma segunda pena de 1 ano e 15 dias de prisão simples foi estipulada por promoção de loteria ilegal.

A condenação é resultado da investigação acerca de rifas eletrônicas ilegais promovidas por ele entre 2022 e 2024. Segundo o Ministério Público do estado, o influenciador divulgou cerca de 34 sorteios em suas redes sociais, que prometiam prêmios luxuosos como uma Porsche de meio milhão de reais, além de quantias enormes de dinheiro em si.

Ao menos 9 683 participantes foram lesados e o prejuízo acumulado é estimado em 185 000 reais. Não só, a investigação apurou que Nego Di e sua esposa ocultavam mais de 2,4 milhões de reais com a ajuda de contas de terceiros, operações bancárias e bens adquiridos, como carros de luxo e imóveis.

A sentença rejeita a hipótese de que o casal desconhecesse a ilegalidade dos atos e afirma que Nego Di jamais teve a intenção de premiar a Porsche a qualquer participante da rifa.

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Já a condenação por uso de documento falso diz respeito à publicação de um comprovante de pix que apontava doação de 1 milhão de reais para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A imagem foi adulterada e o valor realmente doado foi de 100 reais.

Este não é o primeiro imbróglio judicial de Nego Di, que já foi condenado em junho de 2025 a 11 anos e 8 meses de prisão por outro caso de estelionato, relativo à loja online Tadizuera, que gerou prejuízo de 5 milhões de reais a seus clientes.

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