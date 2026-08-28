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Cultura

Natuza Nery defende Renata Vasconcellos após sabatina com Lula: “Mansplaining”

Jornalista criticou o comportamento do candidato, que discordou de uma pergunta feita durante entrevista

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h22 | Atualizado em 28 ago 2026, 10h34
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Natuza Nery (Marcos Serra Lima/g1/Divulgação)
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Natuza Nery defende Renata Vasconcellos após sabatina com Lula: “Mansplaining” Priorizar nos meus resultados Google

Ao fim da sabatina com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 27, a jornalista Natuza Nery saiu em defesa de Renata Vasconcellos durante o programa Central das Eleições, da GloboNews. A apresentadora disse que se incomodou com uma fala do político, que teria feito mansplaining ao sugerir como Renata deveria reformular uma pergunta. O termo, usado para definir um homem que explica algo a uma mulher de maneira condescendente, assumindo que ela não entende do assunto, diz respeito ao momento em que Lula ficou incomodado na sabatina e sugeriu que a jornalista reformulasse seu questionamento sobre quais seriam as metas do governo do candidato diante da necessidade de um ajuste fiscal para estabilizar a dívida percentual do PIB.

No programa noturno, Nery criticou a fala do atual presidente. “Tem um momento que me incomodou. Quando ele não concorda com a pergunta da Renata e tenta explicar qual é a maneira correta de perguntar para ele. Tem um nome para isso que é o mansplaining”, disse, em defesa da colega de profissão. “Ele tentou ensinar a Renata a perguntar”, completou ela.

Na ocasião mencionada, Renata Vasconcellos questionou: “A dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais e, além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando, a gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB e essa trajetória pressiona os juros, que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos quatro anos, então eu quero saber do senhor: quais são as suas metas e para qual percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? ”

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Visivelmente incomodado, Lula retrucou: “Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente. “. Lula reformulou o questionamento. “Você poderia dizer: presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante oito anos do seu primeiro mandato”, provocou.

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