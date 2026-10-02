Narrador Sérgio Mauricio deixa a Band após cinco anos

Famoso por ser a voz das transmissões de Fórmula 1 na Band, o narrador Sergio Mauricio deixou a emissora na última quinta-feira, 1º. Mauricio estava na Band desde 2021 e se tornou conhecido por liderar as transmissões automobilísticas do canal enquanto a emissora ainda detinha os direitos da F1.

“A Band e Sergio Mauricio comunicam o encerramento da parceria iniciada em 2021. A emissora destaca o trabalho do profissional como um dos principais nomes da narração esportiva e agradece pela dedicação e contribuição ao longo desses anos. O encerramento se deu em comum acordo e faz parte da iniciativa de novos projetos do jornalista”, disse o narrador, em nota.

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