Narcisa Tamborindeguy revelou ter perdido um prêmio milionário de loteria após seu motorista roubar o bilhete premiado e resgatar o dinheiro sem sua autorização. O incidente aconteceu no final da década de 80, quando a socialite morava em Ontário, Canadá, com seu então marido, Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

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“Eu comprei muito bilhete na loteria canadense. Eu morava em uma casa de dois andares e coloquei todas as minhas loterias no primeiro andar e pensei: ‘Depois eu confiro'”, explicou Narcisa. “Depois de dois dias, eu ganhei na loteria… Mas perdi tudo! Meu motorista pegou o bilhete premiado e foi, com meu carro, buscar o prêmio em Toronto sem eu saber. Ele roubou meu prêmio”, completou.

De acordo com a socialite, o homem teria retornado à residência posteriormente e justificado sua ação ao afirmar que estava devendo dinheiro para muitas pessoas. Ele até chegou a entregar uma parte do valor, cerca de 100 mil dólares canadenses, mas ficou com o restante da premiação de 10 milhões de dólares canadenses. “Não adiantaria (denunciar). Não tinha como provar que o bilhete era meu, não tinha meu nome”, justificou.

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