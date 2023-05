“Não vim ao G7 para discutir guerra, isso tem que ser na ONU”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma última coletiva de imprensa neste domingo, 21, antes de deixar o Japão, onde aconteceu o G7, cúpula que reuniu as principais potências do mundo em Hiroshima, e falou mais uma vez sobre a guerra Ucrânia x Rússia. O político lamentou que os líderes dos conflitos não pretendem discutir a paz, mas ressaltou que foi ao G7 com outro objetivo. Lula também esclareceu que não se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, porque o ucraniano se atrasou para a reunião bilateral e depois não tentou encontrar com o brasileiro.

“Eu não vim ao G7 para discutir guerra da Ucrânia, eu disse no meu discurso que a guerra da Ucrânia deveria estar sendo discutida na ONU. Eu sou presidente há cinco meses e nunca fui convidado a uma reunião na ONU para discutir a guerra. É na ONU que tem ter. Inclusive, a gente poderia adiantar a assembleia geral que é feita em setembro para junho, julho, para discutir a guerra. Vamos colocar todos os membros da ONU, vamos trazer Putin e Zelensky para eles falarem, e vamos abrir um debate franco e aberto. Aonde? Na ONU, que é o espaço. Aqui no G7 a gente veio para discutir a economia, a questão do clima, por isso que eu falei que o espaço de discutir a guerra não é no G7, nem é no G20. É no prédio das Nações Unidas”, disse Lula.

Ainda segundo o presidente, o Conselho de Segurança da ONU deveria discutir caminhos para o final do conflito armado e voltou a sugerir que deve mobilizar países vistos como neutros no conflito para ajudar na mediação entre Zelensky e Putin.