Duda Santos recordou um período traumático em sua vida, apontando que sua família chegou a sofrer com a falta de alimentos. “Lembro de não ter comida na geladeira e minha mãe fingir que tinha para todo mundo, para não faltar para nós. Eu não via, não percebia”, afirmou a atriz, que se destacou como protagonista em A Nobreza do Amor e Garota do Momento.

De acordo com a artista, essa é a razão pela qual prefere viver em um imóvel grande, com toda a família, ao invés de morar sozinha. “Ia ficar muito triste se eu casasse e fosse para fora de casa sem ter esse momento com eles, uma casa farta, feliz, saudável. É uma das maiores felicidades da minha vida: poder escolher o que vamos comer todos os dias. É um privilégio”, conta.

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