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Cultura

‘Não gostou? Vai embora’: Christiane Torloni manda recado por resultado das eleições

Atriz se manifestou sobre supostos episódios de violência

Por Flávio Monteiro 3 nov 2026, 18h12 | Atualizado em 3 nov 2026, 20h05
Christiane Torloni
Christiane Torloni (Estevam Avellar/TV Globo)
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‘Não gostou? Vai embora’: Christiane Torloni manda recado por resultado das eleições Priorize VEJA no Google

A atriz Christiane Torloni mandou um recado criticando supostos episódios de violência motivados por divergências políticas, e destacou a necessidade de criar um novo movimento no Brasil, o ‘Não gostou? Vai embora’. “As eleições foram pacíficas. O presidente foi reeleito. Aceitemos ou não, vamos ser civilizados”, escreveu.

“Não adianta chegar em casa e bater na mulher, queimar a terra indígena, queimar os índios, dizer que vai envenenar. Ameaça de envenenamento já é crime. Não é para a pessoa ser notificada, é para ser presa. Então, meu amigo, não gostou, vai embora. A gente tem muito o que fazer”, disse.

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