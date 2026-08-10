‘Não deixe o samba morrer’: Nicole Bahls vira enredo no Carnaval do Rio
Influenciadora e ex-assistente de palco será homenageada por escola de samba
Cantou tantas vezes a saudosa Beth Carvalho: “não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar”. Mas uma daquelas decisões difíceis de entender foi tomada na contraposição dos pedidos musicais de Beth. Influenciadora e ex-assistente de palco do extinto Pânico na TV, Nicole Balhs foi escolhida enredo para o Carnaval 2027 da escola de samba Tradição, que atualmente desfila na equivalente série B, longe da Sapucaí. A escola teve sua melhor colocação quando homenageou Silvio Santos no grupo Especial, em 2001. Depois disso, só ladeira abaixo. Vai entender.
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“Nem nos meus melhores sonhos imaginei que veria minha história transformada em enredo. Muito honrada, radiante! Meu amor pelo Carnaval está consolidado. Minha gratidão pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho e da minha pessoa. Vou continuar trabalhando para ser digna desse amor e carinho”, disse Nicole, tão surpresa com a homenagem quanto os sambistas cariocas.
O enredo Rainha do Povo e Dona do Coração do Brasil, do carnavalesco Leandro Valente, pretende destacar “sua espontaneidade, carisma e ligação com o público brasileiro”.