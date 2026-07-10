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Cultura

Nancy reencontra Lyris: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 10

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h00
Mulher de cabelos escuros e pele clara deitada em uma cama de hospital, vestindo uma bata branca. Ela olha para cima com uma expressão de cansaço ou dor, com os olhos levemente avermelhados. Um travesseiro bege está sob sua cabeça e parte de um ombro de outra pessoa aparece em primeiro plano à direita
Adriana (Letícia Colin) após ser esfaqueada em 'Quem Ama Cuida', novela das 9 da Globo  (Reprodução/TV Globo)
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Nancy reencontra Lyris: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 10 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 46 – sexta-feira, 10

Adriana conta a Elisa sobre a humilhação a que foi submetida na clínica. Pedro diz a Bruna que o relógio que ela encontrou é raro. Adriana defende Maurício das atitudes de Otoniel. Pilar ameaça a família de Adriana. Gilda informa a Bruna que o relógio que encontrou é falsificado. Carmita se envolve com um homem misterioso. Nancy escuta Silvana relatar a morte de Arthur para Laurentino, sem poder se expressar. Nancy reencontra Lyris. Bruna avisa a Carmita que o relógio é falso. Pedro procura Adriana e percebe que ela já sabe de seu casamento com Bruna.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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