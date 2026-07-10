Nancy reencontra Lyris: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 46 – sexta-feira, 10
Adriana conta a Elisa sobre a humilhação a que foi submetida na clínica. Pedro diz a Bruna que o relógio que ela encontrou é raro. Adriana defende Maurício das atitudes de Otoniel. Pilar ameaça a família de Adriana. Gilda informa a Bruna que o relógio que encontrou é falsificado. Carmita se envolve com um homem misterioso. Nancy escuta Silvana relatar a morte de Arthur para Laurentino, sem poder se expressar. Nancy reencontra Lyris. Bruna avisa a Carmita que o relógio é falso. Pedro procura Adriana e percebe que ela já sabe de seu casamento com Bruna.