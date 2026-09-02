Nancy fecha negócio com Ulisses: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 02/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 92 – quarta-feira, 02/09
Cléber afasta Bruna de seu escritório. Nancy fecha negócio com Ulisses. Ulisses e Lyris trocam elogios e acabam se beijando. Ingrid orienta Iuri a justificar o que houve entre eles para Pilar. Otoniel pensa no que pode ter ficado mal resolvido para Francesca em vida. Nancy gosta da aproximação de Camilo. Pilar não demite Iuri, mas ordena que ele fique longe de Ingrid. Carmita critica Bruna por ainda não ter assinado o divórcio. Suely fica surpresa quando Ademir a procura para pedir perdão e propor reconciliação. Mau Mau fica triste ao ver Felipe acompanhado. Pedro celebra com Adriana a possibilidade de inocentá-la no caso de Arthur.