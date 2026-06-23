Nancy defende Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 23
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 32 – terça-feira, 23
Silvana deixa bem claro a Ademir que Tiago não fará exame de DNA. Zeni ameaça Adriana novamente. Carolina fica sem graça quando Felipe diz que notou a forma como ela olha para André. Adriana pede a Cléber que ajude Pedro a esquecê-la. Silvana tira satisfações com Pilar sobre o pedido de DNA para Tiago e briga com a cunhada. Tom pressiona Elenice sobre ter mexido em seu celular. Ademir fica surpreso ao ver André. Nancy defende Adriana de Zeni.