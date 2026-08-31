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Cultura

Nancy aceita ajudar Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 31

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 06h00
Leticia Colin como a protagonista Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo
Leticia Colin como a protagonista Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo  (Reprodução/TV Globo)
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Nancy aceita ajudar Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 31 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 90 – segunda-feira, 31/08

Nancy aceita ajudar Adriana. Carla resolve disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que receia que Ademir descubra sobre seu relacionamento. Joel comenta emocionado para Nancy que sentiu a presença da mãe Francesca. Nancy deixa claro a Mirtes que não vai desistir de Camilo. Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, sob algumas condições. Nicolau pede desculpas a Lyris. Pilar nota que Iuri está diferente. Pilar vai até a casa de Fábia pedir para Brigitte voltar para casa, mas a filha não aceita. Elisa se sente mal. Adriana e Pedro comemoram quando Lyris os avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.

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TAGS:
novela das nove
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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