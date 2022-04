Namorado de Rihanna é preso na frente da cantora em aeroporto

Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Los Angeles nesta quarta-feira, 20, o rapper americano A$AP Rocky, namorado de Rihanna, foi preso por envolvimento em um tiroteio em novembro de 2021. Ele foi detido por suspeita de agressão com arma de fogo, segundo comunicado do Departamento de Polícia de Los Angeles.

De acordo com a vítima, Rakim Mayers — nome real do rapper — teria atirado três ou quatro vezes em sua direção, quando a bala atingiu de raspão sua mão esquerda, causando um pequeno ferimento. A pessoa seria um conhecido do rapper, e tudo começou com uma discussão que escalonou. Depois do disparo, Mayers e dois outros homens que o acompanhavam fugiram.

Conforme reportado pela NBC News, o rapper estava em um jato particular voltando de Barbados, terra natal de Rihanna, onde estavam de férias juntos. Recentemente, A$AP Rocky se apresentou no Brasil, no festival Lollapalooza. Rihanna está na reta final da gestação do primeiro filho do casal. O jornal diz que, segundo fontes, a cantora estava com o namorado no momento da prisão, e um mandado de busca foi feito na residência dele em Los Angeles.