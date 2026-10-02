Namorado de Ivete parabeniza Marcelo Sangalo: ‘Mora no meu coração’

O novo namorado de Ivete Sangalo, Tiago Maia, se declarou para o filho da cantora, Marcelo, que completou dezessete anos nesta sexta-feira, 2. “Dia desse cara incrível, doce, contagiante, amável, engraçado e de um coração gigante. Que sorte a nossa! Você mora no meu coração”, escreveu em uma foto ao lado do enteado publicada no Instagram.

Os rumores do novo relacionamento de Ivete despontaram em abril deste ano, quando ela foi vista andando de mãos dadas com Tiago Maia em Florianópolis, cidade natal do empresário. As notícias surgiram cerca de cinco meses depois de a cantora baiana anunciar a separação de Daniel Cady. Ela foi casada com o nutricionista por dezessete anos. Juntos, tiveram três filhos: Marcelo, o primogênito, e as gêmeas Marina e Helena, nascidas em 2018.

Além de Tiago, Ivete também fez uma declaração para o filho na rede social: “Num flash divino, você chega e faz minha vida tomar o caminho mais luminoso, cheio de esperança, cheio de lindas paisagens, cheio de razões pra ser feliz”, escreveu a cantora no Instagram. “Sua existência me dá alegria e orgulho. Por tudo que você é, mas acima de tudo, pelo homem que você se torna. Continue meu amor!”

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Daniel Cady também abriu o álbum de fotos e compartilhou diversos momentos com Marcelo. “Você é o melhor de mim, meu filho. Um presente de Deus na minha vida. Ter você por perto continua sendo uma das minhas maiores alegrias”, escreveu.

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