Namorado de Isadora Cruz admite ciúmes por cenas de ‘Coração Acelerado’

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen admitiu que sentiu ciúmes das cenas de beijo da namorada, Isadora Cruz, em Coração Acelerado. O atleta disse que estava treinando, mas gostaria de dar parabéns por finalizar a novela, e brincou que está feliz com o fim das gravações da novela porque a atriz “vai terminar de beijar esses outros caras na tela, todo dia, e voltar para casa”.

“Foi um ano com muito ciúmes, foi muito difícil mesmo, mas eu sou muito orgulhoso de tu. Parabéns, meu amor”, declarou Lucas, arrancando risadas da atriz. A declaração, em tom descontraído foi feita durante participação no Mais Você, nesta quinta-feira, 23.

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Surpresa com o depoimento, Isadora respondeu em tom descontraído: “Olha, ele tá com ciúme! Admitiu, porque ele não admitia pra mim não, tá?!”. Na trama das sete da Globo, sua personagem, Agrado, vive romances com João Raul (Filipe Bragança) e também com Leandro (David Junior), o que exigiu diversas cenas de intimidade ao longo da novela.

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