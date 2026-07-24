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Cultura

Namorado de Isadora Cruz admite ciúmes por cenas de ‘Coração Acelerado’

Lucas Pinheiro Braathen fez desabafo sobre novela

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 09h49 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h05
Um homem e uma mulher jovens, ambos loiros e de pele clara, posam juntos. Ele, à esquerda, tem cabelos ondulados e veste uma camisa polo branca. Ela, à direita, tem cabelos cacheados e apoia a cabeça no ombro dele, olhando para a frente. O fundo é desfocado, com tons verdes e azuis de natureza
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz (Instagram/Reprodução)
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Namorado de Isadora Cruz admite ciúmes por cenas de ‘Coração Acelerado’ Priorizar nos meus resultados Google

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen admitiu que sentiu ciúmes das cenas de beijo da namorada, Isadora Cruz, em Coração Acelerado. O atleta disse que estava treinando, mas gostaria de dar parabéns por finalizar a novela, e brincou que está feliz com o fim das gravações da novela porque a atriz “vai terminar de beijar esses outros caras na tela, todo dia, e voltar para casa”.

“Foi um ano com muito ciúmes, foi muito difícil mesmo, mas eu sou muito orgulhoso de tu. Parabéns, meu amor”, declarou Lucas, arrancando risadas da atriz. A declaração, em tom descontraído foi feita durante participação no Mais Você, nesta quinta-feira, 23.

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Surpresa com o depoimento, Isadora respondeu em tom descontraído: “Olha, ele tá com ciúme! Admitiu, porque ele não admitia pra mim não, tá?!”. Na trama das sete da Globo, sua personagem, Agrado, vive romances com João Raul (Filipe Bragança) e também com Leandro (David Junior), o que exigiu diversas cenas de intimidade ao longo da novela.

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