Namorado de Hayden Panettiere quebra o silêncio sobre morte da atriz
Condenado por violência doméstica, Brian Hickerson estava com a atriz no momento do falecimento
Namorado de Hayden Panettiere, Brian Hickerson se pronunciou sobre o falecimento da atriz pela primeira vez através de seu advogado. “A morte de Hayden está sendo investigada, e é importante que essa investigação prossiga. Como foi noticiado publicamente, a polícia confirmou que não havia sinais de crime. Em respeito aos entes queridos de Hayden e à investigação em curso, não serão feitos mais comentários neste momento”, informou Sloan Ellis ao site TMZ.
Segundo o relatório policial, Brian e seu irmão, Zach, estavam com Hayden no apartamento quando a estrela de Nashville teve uma parada cardíaca e veio a óbito no domingo, 16. A ligação para os serviços de emergência foi feita por ele, que teria entregue à polícia uma “sacola de medicamentos” pertencente à atriz.
O policial que atendeu à ocorrência, identificado no relatório como Matthew Bryan, disse que Zach estava “muito abalado” enquanto os paramédicos tentavam trazer a artista de volta. O documento atesta ainda que Brian não demonstrou emoção visível até que a morte foi anunciada.
As investigações sobre a causa seguem em andamento, e a autópsia não revelou sinais de trauma no corpo. A principal suspeita é que a atriz tenha morrido em decorrência de uma overdose. Os resultados dos exames toxicológicos, no entanto, ainda estão pendentes, e podem levar até três meses para serem concluídos.
Relação marcada por violência
Marcado por idas e vindas, o relacionamento de Hayden e Brian foi permeado por episódios violentos. Em seu livro de memórias, lançado em maio, a atriz relata que, em uma noite, Brian chegou a espancá-la com tanta brutalidade que ela não saiu de casa por semanas por conta dos ferimentos no rosto.
Ele foi preso em 2019, sob suspeita de violência doméstica a uma mulher não identificada. Em 2021, se declarou culpado pelas agressões, e foi condenado a 45 dias de prisão— 13 cumpridos na cadeia. Antes disso, a atriz tornou o caso público. “Estou preparada para fazer a minha parte para garantir que esse homem nunca mais machuque ninguém”, atestou ela em 2020.
Apesar disso, o casal nunca se distanciou totalmente, e reatavam com frequência. Depois da morte de Hayden, a mãe da atriz, que não tinha uma boa relação com a filha há alguns anos, destacou que Brian estava com ela no momento da morte e que a família vinha tentando afastá-lo de Hayden “há bastante tempo”.
Além do relacionamento conturbado, Hayden lidou durante anos com o vício em álcool e opioides, intensificado por uma depressão pós-parto. Em 2020, passou oito meses internada em uma clínica de reabilitação, depois que um médico a alertou dos riscos de seguir abusando de substâncias. Em entrevistas recentes, alegou estar sóbria e “livre da escuridão” após anos sofrendo com a dependência química.