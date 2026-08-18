Namorado de Hayden Panettiere estava presente onde a atriz morreu

Diante da investigação sobre as circunstâncias da morte de Hayden Panettiere, um boletim de ocorrência obtido pela NBC News registrou que o namorado da atriz, Brian Hickerson, estava presente no complexo de apartamentos onde ela sofreu uma parada cardíaca no último domingo, 16. Ele estava acompanhado pelo irmão, Zach, na residência na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

A atriz morreu aos 36 anos e o relatório policial afirmou que as autoridades conversaram primeiro com Zach, que estava “muito emocionado”, enquanto os profissionais médicos prestavam socorro à Hayden. O documento também registrou que Brian não expressou nenhuma agitação visível até o momento em que a emergência declarou a atriz como morta.

O namorado da artista mostrou à polícia uma sacola de medicamentos supostamente pertencentes a ela. Apesar de a causa da morte ainda estar sob investigação, o principal motivo que tem sido levantado por especialistas é overdose seguida de parada cardíaca. Em comunicado oficial, as autoridades disseram que a autópsia foi finalizada ontem, segunda-feira, 17, e que “não foram encontrados sinais de trauma físico que pudessem ter contribuído para a morte”.

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