Naiane se desculpa com Alaor: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 8
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 145 – quarta-feira, 8
Janete e Alaorzinho comemoram seu amor. Naiane se irrita com a harmonia entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei combina os últimos acordos para o cruzeiro Paixão em Alto Mar. Naiane pede desculpas a Alaor por tê-lo expulsado da mansão, e agradece o apoio que recebe de Gael. Rosalva e Leocádia não aceitam os desaforos de Zilá, e Amélie se irrita com a patroa. Naiane pede para viajar com Gael para a fazenda. Janete decide comparecer ao jantar organizado por Zilá no Grupo Alaor para receber Talita.