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Cultura

Naiane se desculpa com Alaor: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 8

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 06h00
Quatro pessoas sorrindo para a câmera em um palco escuro com luzes azuis. Da esquerda para a direita: um homem jovem de barba e jaqueta escura, um homem mais velho de chapéu de cowboy e paletó, uma mulher de chapéu de cowboy e blusa preta, e um homem de jaqueta preta e camiseta estampada
Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) são convidados por Chitãozinho e Xororó em novo capítulo de 'Coração Acelerado' (Reprodução/Beatriz Damy/TV Globo)
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Capítulo 145 – quarta-feira, 8

Janete e Alaorzinho comemoram seu amor. Naiane se irrita com a harmonia entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei combina os últimos acordos para o cruzeiro Paixão em Alto Mar. Naiane pede desculpas a Alaor por tê-lo expulsado da mansão, e agradece o apoio que recebe de Gael. Rosalva e Leocádia não aceitam os desaforos de Zilá, e Amélie se irrita com a patroa. Naiane pede para viajar com Gael para a fazenda. Janete decide comparecer ao jantar organizado por Zilá no Grupo Alaor para receber Talita.

 

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