Naiana fica furiosa: confira resumo de Coração Acelerado nesta segunda, 22
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 136 – segunda-feira, 22
Amelie prepara um jantar sofisticado para Zilá. Influenciado pela infusão de ervas dada por Naiane, João Raul se apresenta com sensualidade no palco, e Agrado nota. João Raul vai atrás de Agrado. Palhares e Cinara sabotam suas bebidas com as ervas do livro de Nora, sem saber que tiveram a mesma ideia. Naiana fica furiosa com a repercussão do show. Alaorzinho afirma a Janete que aguardará a amada. . Zilá prejudica o orçamento da festa promovida por Alaorzinho intencionalmente.