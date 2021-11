Na trilha de ‘Voyage’, relembre os dez principais hits do Abba

Quarenta anos depois de se separar, o quarteto sueco Abba lançou nesta sexta-feira, 5, seu novo álbum de inéditas, Voyage, com dez composições. Há um mês, os quatro integrantes originais: Benny, Björn, Agnetha e Anni-Frid anunciaram que o grupo retornaria aos palcos após 40 anos com um show revolucionário. A apresentação vai contar com avatares digitais do grupo, em vez dos próprios artistas, que já estão com mais de 70 anos. Os avatares, ou abbatars, se apresentarão no “Abba Arena”, um espaço construído especialmente para esse fim no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres. Relembre a s

O grupo, que marcou a era disco, entre os anos 70 e 80, lançou hits incontornáveis como Dancing Queen e Mamma Mia. Embora entre as novas faixas não haja nenhum hit do calibre de Gimme! Gimme! Gimme! ou Money, Money, Money, continuam presentes o pop eletrônico e dançante, perfeitos para dançar até o dia amanhecer. A seguir, ouças as dez canções memoráveis da banda:

Dancing Queen (1976)

Mamma Mia (1975)

Money, Money, Money (1976)

The Winner Takes It All (1980)

Super Trouper (1980)

Chiquitita (1979)

Fernando (1975)

Voulez-Vous (1979)

Waterloo (1974)

SOS (1975)