Na pista com Madonna: as táticas da cantora para continuar no jogo do pop

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Cultura

Na pista com Madonna: as táticas da cantora para continuar no jogo do pop

Com o novo álbum, Confessions II, ela dá sequência a um sucesso do passado e prova que continua ativa, criativa e sempre pronta para se atualizar

Por José Emilio Rondeau 3 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 3 jul 2026, 16h17
...AGORA - No show especial na Times Square: atualizada em parceria com aplicativo de relacionamento gay
...AGORA - No show especial na Times Square: atualizada em parceria com aplicativo de relacionamento gay (Memento Studios/.)
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Na pista com Madonna: as táticas da cantora para continuar no jogo do pop Priorize VEJA no Google

“Eu posso ser quem eu quiser”, diz Madonna no curta-metragem que embala o lançamento de seu décimo quinto álbum de estúdio, Confessions II, que chega nesta sexta-­feira, 3, às plataformas digitais. O filme homônimo mescla seis faixas do disco e aterrissou no YouTube depois de estrear no prestigioso Festival de Cinema de Tribeca, oferecendo quase catorze minutos de visuais intrigantes — imagine Madonna caminhando durante a noite em meio a feixes de raios laser verdes disparados de orifícios de dançarinos posicionados de maneira sugestiva. A noitada alucinante conta ainda com perseguições, emboscadas e um inusitado rendez-vous dentro de um banheiro de balada, onde celebridades se unem para dançar com ela — do jogador de futebol brasileiro João Pedro, passando pela top model Kate Moss ao ator inglês Benedict Cumberbatch e à jovem atriz Julia Garner, entre outros. A festa estranha com gente esquisita atesta a declaração inicial. Aos 67 anos de idade — sendo 44 de carreira —, Madonna já encarnou diversos tipos e impactou gerações. Nem assim se dá o direito de descansar sobre os louros do passado.

ANTES... Acima, no clipe de Hung up: aos 47 anos, desafiou as pressões para se aposentar
ANTES… Acima, no clipe de Hung up: aos 47 anos, desafiou as pressões para se aposentar (./Divulgação)

Marca poderosa e facilmente reconhecível, Madonna sabe que, para manter a relevância e a popularidade, é preciso trabalho duro, com astúcia e atualização constante. Foi assim que ela superou marés baixas como a de 2003, quando o disco de tom político American Life irritou gregos e troianos — a revista americana Rolling Stone praticamente decretou o fim da carreira da artista na época. “Parece que fazer discos não é mais o ponto forte dela”, ralhou a publicação. Então tratada com o preconceito que envolve a palavra “quarentona”, a estrela pop era empurrada na direção da aposentadoria. Em 2005, ela se levantou das cinzas com um collant cor-de-rosa e movimentos de dança elaborados para provar o contrário com o incontestável Confessions on a Dance Floor, um de seus maiores best-sellers, ganhador do Grammy de melhor álbum de dance e merecedor de menção no livro de recordes Guinness, por liderar as paradas de sucesso em quarenta países. O disco dançante condensou e reafirmou toda a força artística e comercial de Madonna, reunindo no mesmo caldeirão o grupo ABBA — a quem ela implorou pelo direito do sample que abre a música Hung up —, os sintetizadores do italiano Giorgio Moroder e a energia pulsante dos Pet Shop Boys na faixa Sorry. Graças às doze canções daquele álbum, Madonna virou o jogo. Agora, ela anseia por repetir a dose.

Confessions II é um segundo capítulo assumido de uma história de sucesso. Com o disco-continuação, ela volta a colocar seu poderio de guerra em campo em um cenário musical muito mais volátil e diverso, comparado ao que ela ajudou a criar. Para começar, o novo álbum quebra um jejum de sete anos da cantora sem lançar músicas inéditas — uma eternidade para uma indústria sedenta por novidades. Nesse tempo, pipocaram talentos interessantes no meio, como a performática cantora Chappell Roan, de 28 anos, e a provocativa Sabrina Carpenter, 27 — esta, talvez, a mais próxima de representar o legado de Madonna. Não à toa, a veterana recrutou a loirinha de 1,52 metro de altura — poucos centímetros mais baixa que ela — para uma parceria na canção Bring Your Love. Longe de antagonizar com as novinhas, Madonna aprecia, alimenta essa linhagem (sabe que são suas crias, afinal) e estabelece alianças que beneficiam ambos os lados. Aconteceu assim no passado — com Britney Spears e Christina Aguilera — e a fórmula segue igual. Quando as estrelas do pop dialogam, os fãs escutam — e aprovam. A tática é uma dentre as várias dominadas pela cantora para continuar no jogo.

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TÁTICA - Com Britney Spears: cantora estabelece alianças no universo pop
TÁTICA – Com Britney Spears: cantora estabelece alianças no universo pop (Scott Gries/Getty Images)

O lançamento de Confessions II foi precedido por uma enxurrada de ações bem sacadas de marketing, parcerias e aparições exclusivas, em um rolo compressor de divulgação. A ação mais impactante se deu no dia 5 de junho, em Nova York, onde ela protagonizou um show pop-up surpresa na Times Square, numa parceria com o aplicativo de relacionamentos homoafetivos Grindr, para celebrar o orgulho LGBTQIA+. Cercada pelo recorte mais fiel de seu público, ela divulgou ao vivo uma das canções inéditas, a atmosférica Love Sensation. “Baby, quando você está comigo, não há nada que eu não possa fazer”, diz ela na letra, reforçando o laço de reciprocidade com os fãs.

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NOVINHA - Dueto com Sabrina Carpenter: veterana gosta de abraçar suas crias — e reforçar seu legado
NOVINHA – Dueto com Sabrina Carpenter: veterana gosta de abraçar suas crias — e reforçar seu legado (@sabrinacarpenter/Instagram)

Sob muitos aspectos, Confessions II é uma volta às raízes — e, também, um freio de arrumação. Depois de décadas explorando em outra gravadora diferentes possibilidades de pop global, do reggaeton latino-caribenho ao batuque de Cabo Verde, e até um dueto com a brasileira Anitta, Madonna reatou com sua casa discográfica original, a Warner, e retomou uma parceria de enorme sucesso com Stuart Price, o mesmo produtor que esculpiu as faixas de Confessions on a Dance Floor. Ela se aboletou na residência de Stuart, numa área verdejante de Londres — e lá direcionou seu foco ao começo de tudo, aos sons das pistas de dança da Nova York da virada dos anos 1970 para 1980, adaptando para a sensibilidade (e seu estado de espírito) atual. Sem abrir mão da essência irreverente que fez dela símbolo de liberdade (e libertinagem), Madonna, volta e meia, gosta de relembrar ao mundo com quem ele está falando: um produto genuíno e original, resultado de quase meio século de aperfeiçoamento e capacidade surpreendente de se reenergizar. Se as demais estrelas do momento são sensações, Madonna é legendária — e continua fervendo na pista.

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Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

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