Na luta por audiência, Globo quebra paradigma com cenas de ‘Por você’

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A Globo mudou sua estratégia e passou a revelar os bastidores da produção de novelas, como em Por Você. Antes guardados para preservar a ‘magia da televisão’, agora truques como o chromakey são expostos nas redes sociais. Essa nova abordagem busca reconquistar a audiência e competir no ambiente digital.

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Durante muitos anos, a Globo evitou mostrar ao público os detalhes da construção de novelas, como o processo de caracterização de atores, a preparação de cenas complexas e a criação dos efeitos especiais, para preservar a chamada “magia da televisão”. Agora, porém, a estratégia parece ter mudado.

Com Por Você, nova novela das 7, a emissora passou a revelar o que antes ficava restrito aos bastidores. Em publicações nas redes sociais, a Globo sobrepõe as imagens captadas durante as gravações às cenas que chegam ao ar, deixando à mostra recursos como o cromakey e outros truques de produção.

A mudança de postura chama atenção já que ocorre em um momento em que a televisão aberta enfrenta o desafio de reconquistar audiência e disputar a atenção do público nas plataformas digitais. Ao abrir os bastidores, a Globo mata a curiosidade de alguns, quebra a magia para outros e transforma os truques da ficção em uma nova estratégia na ânsia por público.

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