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Cultura

Na luta por audiência, Globo quebra paradigma com cenas de ‘Por você’

Nova novela das 7 estreou nesta segunda-feira, 17

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 11h28
Mulher de pele escura, cabelo preso em coque, vestindo um longo vestido verde, pendura luvas de borracha coloridas em um varal no terraço. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, com prédios e montanhas. No terraço, uma mesa de madeira, cadeiras floridas, toalhas secando e um regador verde.
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Instagram/Reprodução)
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Durante muitos anos, a Globo evitou mostrar ao público os detalhes da construção de novelas, como o processo de caracterização de atores, a preparação de cenas complexas e a criação dos efeitos especiais, para preservar a chamada “magia da televisão”. Agora, porém, a estratégia parece ter mudado.

Com Por Você, nova novela das 7, a emissora passou a revelar o que antes ficava restrito aos bastidores. Em publicações nas redes sociais, a Globo sobrepõe as imagens captadas durante as gravações às cenas que chegam ao ar, deixando à mostra recursos como o cromakey e outros truques de produção.

A mudança de postura chama atenção já que ocorre em um momento em que a televisão aberta enfrenta o desafio de reconquistar audiência e disputar a atenção do público nas plataformas digitais. Ao abrir os bastidores, a Globo mata a curiosidade de alguns, quebra a magia para outros e transforma os truques da ficção em uma nova estratégia na ânsia por público.

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