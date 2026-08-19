Na luta por audiência, Globo quebra paradigma com cenas de ‘Por você’
Nova novela das 7 estreou nesta segunda-feira, 17
Durante muitos anos, a Globo evitou mostrar ao público os detalhes da construção de novelas, como o processo de caracterização de atores, a preparação de cenas complexas e a criação dos efeitos especiais, para preservar a chamada “magia da televisão”. Agora, porém, a estratégia parece ter mudado.
Com Por Você, nova novela das 7, a emissora passou a revelar o que antes ficava restrito aos bastidores. Em publicações nas redes sociais, a Globo sobrepõe as imagens captadas durante as gravações às cenas que chegam ao ar, deixando à mostra recursos como o cromakey e outros truques de produção.
A mudança de postura chama atenção já que ocorre em um momento em que a televisão aberta enfrenta o desafio de reconquistar audiência e disputar a atenção do público nas plataformas digitais. Ao abrir os bastidores, a Globo mata a curiosidade de alguns, quebra a magia para outros e transforma os truques da ficção em uma nova estratégia na ânsia por público.
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