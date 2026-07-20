O gigante do esporte que saiu derrotado na Copa de Globo x CazéTV

Ao longo das últimas semanas, Globo, CazéTV e SBT estiveram no centro da transmissão da Copa do Mundo, monopolizado discussões sobre estilo, audiência e direitos esportivos. Neste novo cenário de transmissão, o grande derrotado acabou sendo o Sportv — que fez um torneio apagado e bem abaixo da relevância que teve em edições anteriores.

Gigante das transmissões esportivas no Brasil, o canal fechado do grupo Globo foi líder absoluto da Copa na tv por assinatura, mas a audiência não apagou o fato dele ter sido engolido pela tv aberta e pelo Youtube. Antes casa natural de todos os jogos da competição, o canal sofreu com a decisão da Globo de comprar apenas metade da Copa, diminuindo o seu poder de fogo durante o torneio. Em edições anteriores, o Sportv assumiu, por diversas vezes, o protagonismo da transmissão, com jogos exclusivos e cobertura elogiada pelo público esportivo, especialmente por aqueles incomodados com o ufanismo da tv aberta.

Neste ano, além da programação morna, que dividiu atenção com a Internet, o canal também ficou abaixo do padrão de excelência esperado: apostou mais no bate papo com ex-jogadores do que em profissionais gabaritados e nas análises trabalhadas que o consolidou, se equilibrando com um pé na “resenha” da CazéTV e o outro na seriedade da transmissão tradicional — mas sem conseguir fazer nenhum dos dois com excelência e originalidade, muito menos se infiltrar no debate de estilos que dominou as conversas sobre a competição.

Diretor do canal entre 2009 e 2017, Raul Costa Jr deu voz à sensação que acompanhou parte do publico durante o torneio. “O canal que ficou 24 horas no ar com cobertura da Copa 2014, que produziu o melhor programa olímpico de 2016 (segundo premiação do Comitê Olímpico Internacional), tem presença irrelevante na Copa 2026. A que ponto chegamos”, disparou ele no Instagram, alertando que “repetir o atual padrão de cobertura na Olimpíada de 2028 colocará o Sportv em um caminho sem volta”. Sem duvida, é tempo de recalcular a rota.

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