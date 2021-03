Na contramão das grandes premiações, cerimônia do Oscar será presencial

Após apresentar a lista de indicados ao Oscar 2021, com uma explosão de filmes derivados do streaming, em razão do fechamento das salas de cinema ao redor do planeta, o presidente da academia de Artes e Ciências Cinematográficas, David Rubin, anunciou, por meio de um e-mail para os mais de 10 mil membros da associação, que a cerimônia neste ano será presencial. Já era esperado que a apresentação do prêmio deste ano fosse atípica devido à pandemia do coronavírus, porém a expectativa era que a Academia seguisse as grandes premiações, como o Globo de Ouro e o Grammy, com parte dos convidados presencial e parte virtual.

Segundo Rubin, a entrega das estatuetas ocorrerá em dois lugares diferentes e de forma simultânea. O primeiro lugar é o tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, onde acontece a premiação todos os anos, o outro local é na Union Station, estação de trem no centro da cidade, com capacidade para receber um número maior de pessoas.

Os convidados do evento também serão reduzidos. Apenas estarão presentes no dia da entrega os indicados, os familiares dos indicados e os apresentadores da premiação. “Como resultado, não poderemos realizar nossa distribuição anual de ingressos para membros”, escreveu o presidente da Academia.

Além do número enxuto de participantes, a Academia cancelou também todos os outros eventos presenciais que acontecem antes e após a premiação. Entre eles: o Almoço dos Indicados, que normalmente é realizado na última semana antes da entrega dos prêmios e o Governors Ball, a glamourosa festa pós-Oscar com a presença dos principais vencedores da noite. “Embora esperássemos que a pandemia estivesse mais em nosso espelho retrovisor até o mês de abril, a saúde e a segurança de nossos membros e indicados ao Oscar são nossa principal preocupação”, disse Rubin.

A famosa foto de Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de melhor ator por sua atuação em Coringa, no ano passado, comendo hambúrguer vegano com sua noiva Rooney Mara na calçada, nunca foi tão precisa sobre as comemorações do Oscar deste ano.

A premiação do Oscar está previsto para ocorrer no dia 25 de abril.