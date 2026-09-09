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Cultura

A viagem de músicos brasileiros para experiência cultural com outros artistas de países do BRICs

Henrique Neto e Valerinho Xavier ficarão na Índia por oito dias representando o Brasil em um dos mais importantes encontros culturais do ano

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 18h41 | Atualizado em 9 set 2026, 18h44
Dois homens sentados em cadeiras no palco. Um careca de óculos, camisa branca e calça bege segura um pandeiro. O outro, de camisa vinho e calça branca, toca violão. Ao fundo, painéis coloridos com desenhos abstratos e notas musicais
Valrinho Xavier e Henrique Neto (Divulgação/Divulgação)
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Membros do Clube do Choro de Brasília, os músicos Henrique Neto e Valerinho Xavier desembarcaram na Índia para integrar a Sinfonia BRICS 2026, espetáculo musical que reunirá mais de 30 músicos dos países signatários do bloco.

Eles foram escolhidos pelo Embaixador da Índia no Brasil, sr. Dinesh Bhatia, para compor o coletivo musical. Permanecerão cerca de oito dias na Índia, representando o Brasil em um dos mais importantes encontros culturais do ano.

Nas apresentações, Henrique e Valerinho levarão o samba para um diálogo com as tradições musicais das demais nações do bloco.

São cerca de 8 dias de convivência, intercâmbio de saberes e construção de laços artísticos que ultrapassam fronteiras — uma imersão que transforma a participação em um legado.

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A iniciativa reúne músicos indicados oficialmente pelos países membros Brasil, Rússia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Indonésia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos — além de países parceiros: Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.

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