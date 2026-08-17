Músico se pronuncia após esnobar Meghan Markle em evento
Produtor ignorou a duquesa no tapete vermelho
O músico David Foster se pronunciou após um momento constrangedor com Meghan Markle durante um evento beneficente no Canadá quando pareceu esnobar a duquesa de Sussex no tapete vermelho. Durante a chegada ao evento, Foster cumprimentou o príncipe Harry, enquanto Meghan estendeu a mão em sua direção, mas ficou sem resposta.
O produtor musical, no entanto, afirmou que não houve qualquer constrangimento e negou qualquer intenção de ignorar a atriz. Segundo Foster, ele já havia cumprimentado Meghan e Harry cerca de dez minutos antes, na entrada do evento, e apenas não percebeu o gesto da duquesa naquele momento. “Harry e Meghan são queridos amigos meus. Qualquer pessoa que assistiu pôde perceber que não houve nenhum momento constrangedor e certamente nenhuma afronta”, declarou.
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Foster também criticou a forma como a situação foi retratada. “É lamentável que certos meios de comunicação tenham optado por distorcer um encontro no tapete vermelho para gerar cliques. Transformaram um simples ‘posicionamento’ para obter a melhor foto em uma mentira dolorosa”, afirmou.
O encontro aconteceu no dia 7 de agosto, durante a celebração dos 40 anos da David Foster Foundation, instituição beneficente criada pelo artista.