Musical sobre Paula Toller poderá captar até R$ 5 milhões via Lei Rouanet

A história e a carreira da cantora Paula Toller serão retratadas no espetáculo Fixação, O Musical. Ainda sem data confirmada para a estreia, a temporada de exibições deve percorrer Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro e São Paulo.

O projeto terá texto assinado por Daniela Pereira de Carvalho, a direção ficará por conta de João Fonseca e a coordenação geral da Entropia Empreendimentos Artísticos. Os idealizadores tiveram a sua proposta aceita pelo Ministério da Cultura e foram contemplados com a autorização para captar via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) o valor de quase 5 milhões de reais (4.958.010,59 reais).

Dentre as ações de contrapartida social, estão previstas iniciativas de acessibilidade e de democratização do acesso, o que inclui palestra gratuita.

Paula Toller liderou a icônica Kid Abelha por 34 anos, de 1982 até o fim oficial da banda em 2016. Entretanto, o grupo voltou a se apresentar neste ano, na turnê comemorativa “Eu Tive um Sonho”, com shows previstos pelo país até maio de 2027.