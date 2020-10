Música lidera consumo de cultura on-line por brasileiros na pandemia

Levantamento feito em parceria pelo Itaú Cultural e o Datafolha revelou detalhes sobre os novos hábitos do consumo virtual de cultura dos brasileiros, peculiaridades provocadas pela pandemia e o isolamento social.

Segundo o estudo, a música disparou como a mais consumida de forma on-line: 84% dos entrevistados que acessam a internet escutam canções pela rede. Em segundo lugar, ficaram os filmes e séries, com 73%, seguido, em terceiro, por shows virtuais, assistidos por 60%. Na outra ponta, aparece a leitura de livros digitais (38%), jogos eletrônicos (34%), webinars (32%), atividades infantis (28%), podcasts (26%), espetáculos de teatro (21%) e visitas a museus e exposições (17%).

A pesquisa também revelou que as pessoas que já tinham hábitos parecidos de forma presencial, repetiram a experiência no mundo virtual. Caso de espectadores que assistiram a filmes on-line na quarentena, e foram ao cinema nos 12 meses anteriores à pesquisa, representando 87% dos entrevistados. Em contrapartida, a experiência de ir a um museu, por exemplo, se mostrou um hábito mais comum presencialmente do que no mundo virtual: 36% dos entrevistados foram à uma exposição antes da pesquisa contra os 17% que acessaram uma mostra de forma on-line.

O resultado também apontou que o maior acesso à cultura foi um efeito positivo da quarentena. Entre os entrevistados, 67% percebeu uma melhora na democratização do acesso a conteúdos culturais, e 44% afirmou que o consumo de entretenimento de forma virtual na pandemia ajudou a melhorar sua qualidade de vida.

A pesquisa ouviu 1.521 pessoas, entre regiões metropolitanas e cidades do interior, com idade entre 16 e 65 anos, integrantes de todas as classes econômicas, entre os dias 5 e 14 de setembro de 2020.