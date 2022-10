Música anti-Bolsonaro viraliza e alcança topo de parada do Spotify

Música que viralizou no último mês, Tá na Hora de Jair Já ir Embora alcançou o topo da parada Brasil – Viral, do Spotify, nesta sexta-feira, 28. O jingle do ritmo “pisero” (nova vertente do forró) da dupla Maderada Brasil, formada por Juliano Maderada e Tiago Doidão, se tornou um hino contra Jair Bolsonaro (PL), e virou tema da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O refrão da música consiste nos versos: “Tá na hora do Jair / Tá na hora do Jair / É o quê? /Já ir embora / Arruma a suas malas / Dá no pé e vá-se embora (tchau)”.

Confira:

O jingle provocativo foi escrito por Juliano Maderada, apoiador de Lula e morador de Iguaí, interior da Bahia. No YouTube, o clipe de Tá na Hora de Jair Já ir Embora já tem mais de 1 milhão de visualizações.