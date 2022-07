Museu israelense encontra esboços desconhecidos de Modigliani em quadro

Curadores do museu Hecht, em Israel, descobriram três esboços até então desconhecidos de Amedeo Modigliani, famoso pintor do século XX, escondidos sob a superfície de uma de suas pinturas, O Nu com Chapéu, de 1908.

As obras inacabadas vieram à tona depois que a tela foi radiografada como parte de um estudo forense do museu na Universidade de Haifa para uma exposição na Filadélfia.

“Através dos raios-X, somos realmente capazes de fazer esse objeto inanimado falar”, disse Inna Berkowits, historiadora de arte do Museu Hecht. “Foi uma descoberta incrível”.

O Nu com Chapéu já era uma pintura inusitada. Ambos os lados da tela têm retratos pintados em direções opostas. Os visitantes no Museu Hecht são recebidos pelo quadro de cabeça para baixo. Ao lado, uma imagem de Maud Abrantès, considerada namorada do artista na época, virada para cima. Em 2010, o curador do museu notou os olhos de uma terceira figura espreitando por baixo do colarinho de Abrantès. Mas só este ano a imagem oculta foi colocada em foco.

“Quando decidimos fazer o raio-X, estávamos apenas procurando aprender um pouco mais sobre a figura oculta sob Maud Abrantès”, disse Berkowits.

A tela agora é conhecida por conter cinco de suas pinturas, provavelmente desenhadas uma em cima da outra por necessidade de economizar dinheiro em novas telas. A fotografia de raios X e outras tecnologias não invasivas já encontraram obras ocultas de outros artistas, incluindo Degas e Rembrandt.

Não é a primeira vez que isso acontece nos quadros do artista. Em 2018, a tecnologia de raios-X revelou um retrato de Modigliani anteriormente desconhecido sob uma de suas pinturas na Tate Gallery de Londres.

Modigliani é considerado um dos grandes artistas modernistas do século XX. Morreu aos 25 anos, sem dinheiro e sem nem ter noção do seu reconhecimento. Mais tarde, suas obras valeriam milhões. A sua pintura Nu Reclinado arrecadou mais de 170 milhões de dólares quando foi vendida em leilão em 2015, tornando-se uma das telas mais caras já vendidas.