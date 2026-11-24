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Pela primeira vez fora dos Estados Unidos, a conceituada coleção de arte do BID desembarca no Museu de Arte do Rio. A mostra reúne 115 obras de mestres como Diego Rivera e Victor Brecheret, celebrando a rica pluralidade latino-americana e caribenha. Descubra os destaques da exposição.

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Criada formalmente em 1992, a coleção de arte do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deixou pela primeira vez a sede da instituição, em Washington, para uma exposição fora dos Estados Unidos. A mostra Pluralidades Insulares: arte latino-americana e caribenha no acervo do BID, em cartaz no Museu de Arte do Rio (MAR), reúne 115 obras de 28 países da América Latina e do Caribe.

A exposição chegou no início de novembro à capital fluminense depois de uma temporada em São Paulo e foi apresentada a autoridades e convidados em uma recepção na última segunda-feira, 23. “Reunimos obras de artistas incríveis, dos mais famosos aos menos conhecidos, como alguns do Haiti e do Suriname. Faz parte do trabalho do BID incentivar a arte porque cultura também é desenvolvimento”, disse Ilan Goldfajn, presidente do Grupo.

Com quase 2.000 obras, a coleção do BID foi formada ao longo de quase sete décadas e reúne trabalhos de diferentes gerações e tradições artísticas da região. Entre os artistas selecionados pela curadoria do MAR estão os brasileiros Victor Brecheret e Kika Carvalho, o mexicano Diego Rivera, a colombiana Olga de Amaral e o peruano Fernando de Szyszlo. A exposição fica em cartaz até fevereiro.