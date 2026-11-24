Museu de Arte do Rio recebe acervo do BID, em exposição inédita fora dos EUA
Exposição reúne 115 obras de 28 países da América Latina e do Caribe, com nomes como Diego Rivera e Victor Brecheret
Criada formalmente em 1992, a coleção de arte do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deixou pela primeira vez a sede da instituição, em Washington, para uma exposição fora dos Estados Unidos. A mostra Pluralidades Insulares: arte latino-americana e caribenha no acervo do BID, em cartaz no Museu de Arte do Rio (MAR), reúne 115 obras de 28 países da América Latina e do Caribe.
A exposição chegou no início de novembro à capital fluminense depois de uma temporada em São Paulo e foi apresentada a autoridades e convidados em uma recepção na última segunda-feira, 23. “Reunimos obras de artistas incríveis, dos mais famosos aos menos conhecidos, como alguns do Haiti e do Suriname. Faz parte do trabalho do BID incentivar a arte porque cultura também é desenvolvimento”, disse Ilan Goldfajn, presidente do Grupo.
Com quase 2.000 obras, a coleção do BID foi formada ao longo de quase sete décadas e reúne trabalhos de diferentes gerações e tradições artísticas da região. Entre os artistas selecionados pela curadoria do MAR estão os brasileiros Victor Brecheret e Kika Carvalho, o mexicano Diego Rivera, a colombiana Olga de Amaral e o peruano Fernando de Szyszlo. A exposição fica em cartaz até fevereiro.