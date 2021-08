Museu aberto, mas debaixo d’água

Algumas ideias parecem ser de simples execução — quando já estão prontas. De outra forma, qualquer um poderia, por exemplo, investir 6 milhões de reais na costa brasileira para construir uma atração cultural subaquática, como fez o Museu de Esculturas Submarinas de Agia Napa, na costa de Chipre, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. Apostando no talento do artista britânico Jason deCaires Taylor, os curadores conceberam uma exposição permanente de esculturas submersas ao longo de uma área de 160 metros de extensão, próxima das praias de Agia Napa. Taylor, que trabalha com pedras e conchas para esculpir árvores e figuras humanas em situações do cotidiano, é o autor de pelo menos 93 das 130 esculturas do museu. A instalação de Chipre não é a primeira do Mediterrâneo, uma vez que já existe uma em Cannes, mas é a mais profunda da região, pois as peças, esculpidas em terra, tiveram de ser descidas a 10 metros de profundidade. Inaugurado há poucos dias, o museu oferece visitas gratuitas, contanto que agendadas. O mergulho pode ser com snorkel ou cilindro de ar. Além de ser uma atração a mais para uma localidade que vive do turismo, o museu tem uma função ecológica que justifica o trabalho: cada escultura funciona como receptáculo para a formação do coral, um tipo de vida marinha que recobre as pedras e conchas em simbiose com as algas, criando assim um ambiente propício para peixes das mais variadas espécies. É a arte encontrando o meio ambiente, sob a proteção do turismo sustentável.

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2021, edição nº 2750