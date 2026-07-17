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Cultura

Mulher de Stênio Garcia faz apelo a enteadas em meio à briga judicial

Marilene Saade desabafou sobre situação do ator

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h20 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h03
Marilene Saade e Stênio Garcia  
Marilene Saade e Stênio Garcia   (Reprodução/Instagram)
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Mulher de Stênio Garcia faz apelo a enteadas em meio à briga judicial Priorizar nos meus resultados Google

A disputa judicial envolvendo Stênio Garcia e as filhas ganhou um novo capítulo. Marilene Saade, esposa do ator, acusa Cássia e Gaya Piovesan de impedirem que o pai exerça o direito de usufruto sobre parte do patrimônio que transferiu às herdeiras ao longo da vida. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Saade classificou a situação como “uma injustiça” e “uma crueldade com um idoso de 94 anos”. Segundo ela, Stênio sempre arcou com as despesas dos imóveis e da família, mas hoje vive apenas da aposentadoria, insuficiente para cobrir todos os gastos com saúde, remédios e alimentação.

Ver um idoso de 94 anos, que trabalhou a vida inteira, tendo que lutar para exercer um direito garantido por lei, é algo que me revolta. Usufruto não se discute. É o direito de usar, gozar, fruir e dispor“, afirmou, ressaltando que o Estatuto do Idoso seja observado como maior rigor.

Marilene também alegou que um dos imóveis foi alugado sem a aprovação do marido e fez um apelo para que as filhas dividam a responsabilidade pelos cuidados com o pai. “Quando descobrimos que um apartamento havia sido alugado sem a anuência dele, eu liguei para pedir ajuda para pagar o plano de saúde. Eu vendi muitas coisas minhas, porque quem ama, cuida. Agora vocês também têm obrigação, como filhas, de dividir essa responsabilidade comigo. Parem de usurpar o direito de um idoso. Quem não ama, não cuida“, declarou.

O conflito entre Stênio Garcia e as filhas é alvo de uma batalha judicial desde 2025 e envolve o direito de usufruto de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio, avaliado em 2 milhões de reais, transferido pelo ator às herdeiras.

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