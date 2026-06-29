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Cultura

Mulher de Juliano Cazarré reage a ação de ex-funcionária e faz acusação

Ex-babá denunciou casal por supostas irregularidades trabalhistas e assédio moral

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h08 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h12
Juliano Cazarré ao lado da mulher e dos filhos
Juliano Cazarré ao lado da mulher e dos filhos (Instagram/Reprodução)
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Mulher de Juliano Cazarré reage a ação de ex-funcionária e faz acusação Priorize VEJA no Google

Letícia Cazarré se manifestou publicamente sobre um processo movido por uma ex-funcionária contra ela e seu marido, Juliano Cazarré. A empresária questionou as acusações feitas pela ex-babá e afirma que foi vítima de uma fraude.

“O golpe está dado: aguenta um ano de trabalho ‘difícil’ (4 dias por semana x 3 de descanso), processa e fica 3, 4 anos sem trabalhar. Depois repete”, escreveu Letícia em um vídeo publicado pelo ator na sexta-feira, 26.

Ainda no comentário, Letícia contou que a profissional teria dito que já havia trabalhado para outras personalidades, citando nomes como Fernanda Torres e Alinne Moraes, mas declarou que não conseguiu confirmar essas informações. “Certamente passa a vida aplicando esse golpe. O tempo dirá! Dinheiro que vem por más ações acaba sendo a ruína da pessoa”, concluiu.

A ação movida pela ex-cuidadora pede cerca de 225 mil reais por supostas irregularidades trabalhistas, incluindo falta de registro em carteira, jornadas extensas, além de acusações de assédio moral enquanto trabalhou com a família.

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Após a repercussão, Juliano Cazarré também se pronunciou sobre o caso e negou as acusações. Segundo o ator, a ex-babá foi contratada legalmente com carteira assinada, mas depois negociou seu salário por fora da folha de pagamento. “A gente não queria fazer isso porque isso nos joga na ilegalidade, mas a gente também não queria perder uma babá, uma pessoa que, enquanto estava trabalhando como babá, trabalhava muito bem. A Letícia estava precisando voltar ao trabalho também. Fizemos o que ela pediu. A forma como ela estava sendo paga foi a forma que ela nos pediu para fazer”, explicou.

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